اقدم الحضارات في العالم

الكاتب: غفران اليوسف - تم النشر في: 2019/03/02

اقدم أنواع الحضارات التاريخية في العالم

تعرف الحضارة بأنها الموروث الثقافي والتاريخي بما يشمل التقاليد والفنون وغيرها، فضلاً عن التقدم في مجال العلم والمعرفة لكل شعب او امة عاشت في حقب تاريخية غابرة، ويتطرق التاريخ للكثير من الحضارات لكن ثمة ثماني حضارات غيرت التاريخ.

ولطالما كثرت الآراء حول الاعتقاد بأن اول مهد حضارة في التاريخ هو (بلاد ما بين النهرين )، وتباينت الآراء حول ذلك؛ بزعمهم ان الحضارة لم تنشأ في مكان وأحد بل ان نشأتها في اكثر من بلد، في مصر وبلاد ما بين النهرين ووادي السند والصين وأمريكا الوسطى والانديز.

أقدم حضارات العالم ما قبل التاريخ

بلاد ما بين النهرين من أهم واعرق الحضارات في العالم وأولها، تقع في منطقة النهر الخصيب في العراق، ما بين نهري دجلة والفرات، مما جعل هذه المنطقة من أوائل المجتمعات الزراعية في العالم، ومن اشهر حضارتها هي سومر وبابل وآشور وكلدان.

نشأت أولى مدن بلاد ما بين النهرين هي سومر في فترة حكم "أوروك "، عام ٦٠٠ قبل الميلاد. وسقطت بلاد ما بين النهرين مراراً على يد العديد من المستعمرين من الفرس والمغول واليونان والعثمانيين وغيرهم، وفي فترات زمنية متباعدة كما تذكر كتب التاريخ.

امتد وجود حضارة مصر القديمة منذ عام ٣١٥٠ قبل الميلاد الى عام ٥٠ قبل الميلاد، وهي تعتبر احدى اقدم الحضارات في العالم، وتركز وجودها بالدرجة الاساس على ضفاف نهر النيل، وبدأت عند توحيد الملك مينا مصر العليا والسفلى، ثم تطورت هذه الحضارة لاحقاً.

وبلغت مصر القديمة ذروة حضارتها في عصر الدولة الحديثة، ثم دخلت البلاد في فترة انحدار على نحو بطيء، قبل ان تسيطر عليها قوى أجنبية متعددة في ذلك الوقت، وخصوصاً منذ أن غزت الإمبراطورية الرومانية مصر وجعلتها إحدى مقاطعاتها الرئيسية.

نشأت حضارة وادي السد قبل ٤٥٠٠ سنة في منطقة باكستان حالياً وشمال الهند حول نهر السد، وكانت من أولى الحضارات العالمية العظيمة، ومكانها يتمركز في أودية النهر الشاسعة، وكانت تسمى احياناً بحضارة هاربا، مكتسبةً الاسم من مدينة هاربا في باكستان.

أمتد وجودها منذ عام ٢٢١ قبل الميلاد إلى عام ١٩١٢ ميلادي، ونشأت الحضارة الصينية في العديد من المراكز الإقليمية عبر قرى النهر الاصفر ونهر بانغتري في العصر الحجري الحديث.

وبحسب ما يقوله المؤخرون فإن البحر الاصفر هو مهد الحضارة الصينية، فمع آلاف السنيين من التاريخ تعد الصين من اقدم الحضارات في العالم، ويمكن العثور على تاريخ الصين المكتوب في وقت مبكر مع مملكة شانغ حوالي ( ١٠٤٦ - ١٧٠٠ ) قبل الميلاد.

بدأت حضارتها على جبال الانديز منذ ١١٠٠ قبل الميلاد، واستمرت حتى الغزو الإسباني عام ١٥٣٢.

تعتبر حضارة الانكا إمبراطورية قديمة انشأها الهنود الحمر في منطقة أمريكا الجنوبية، وكانت في ذلك الوقت واحدة من أكبر الإمبراطوريات في أمريكا الجنوبية وكان ذلك في العصر قبل الكولومبي.

تشير كتب التاريخ الى ان حضارة الانكا ضاربة في القدم، وتشمل ارض الانكا بوليفيا والبيرو والإكوادور وجزء من تشيلي والأرجنتين.

بنيت العاصمة في مدينة كسكو وهي مدينة مترفة ومليئة بالمعابد والقصور، تقع على ارتفاع ١١٠٠٠ قدم فوق مستوى سطح البحر في جبال الانديز، وأطلق عليها اسم مدينة الشمس المقدسة، وبدت شعوب حضارة الانكا للناظرين متخلفة في شكلها وطريقة معيشتها، غير أن هذه الحضارة تركت بصمة محيرة تلفها الأساطير التي تقول أنهم من الفضاء الخارجي لروعة الإرث الذي تركوه.

الإغريق مصطلح عربي يشير إلى اليونانيين القدماء، ويطلق عليهم أيضا الهليونيون، وهي مجموعة اغريقية موطنها الأصلي اليونان وقبرص والمناطق القريبة من البحر الأبيض المتوسط، وقد امتدت منذ عام ٨٠٠ قبل الميلاد إلى عام ٦٠٠ بعد الميلاد.

بلغت الحضارة الإغريقية في حضارتها وازدهارها خلال القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد، تزامنا مع ظهرة مدن مهمة مثل اسبرطة واثينا والعديد من المدن التي يشهد لها بمدى قوتها ونفوذها، فقد ازدهر مفهوم الديمقراطية والفنون والعلوم بجميع أنواعها.

اشتهرت هذه الحضارة بالقوة العسكرية والتنظيمية، وسن الأنظمة والقوانين التي تضاهي الدول المتقدمة في عصرنا الحالي، ومن أشهر قاداتها هو الإسكندر المقدوني الذي فتح معظم أراضي العصر القديم.

امتد وجود الحضارة الرومانية لقرون عديدة، وتعاقبت في العصر القديم والمتوسط، فبداياتها كانت في عام ٢٧ قبل الميلاد وانتهى وجودها بشكل تام عام ١٤٥٤ ميلادي، بدأ وجودها في مدينة روما وتوسعت حتى وصلت لإيطاليا واخذت بتوسعها على طول البحر الأبيض المتوسط وبلاد الشام وأجزاء من شمال أفريقيا والجزيرة العربية.

عرف عن عدائها الدائم لدولة فارس والحروب الدامية بين الإمبراطوريتين، واشتهر من أباطرة الروم يوليوس قيصر، وقد كتب عنه الكثير من الروايات، وكذلك القيصر أغسطس وتراجان وقسطنطين، ولا تزال آثار الروم منتشرة حتى وقعنا الحاضر في أغلب بقاع العالم.