فوائد البابونج العظيمة

الكاتب: نورس - تم النشر في: 2019/03/03

فوائد البابونج العظيمة

يعتبر البابونج (البابنك او البابنغ) من اشهر الاعشاب التي تتميز بسرعة علاج الكثير من المشاكل الصحية مثل آلام المعدة والصداع وغيرها.

اهم فوائد البابونج

يخفض درجة حرارة الجسم المرتفعة ويعالج النزلات البرد والصدرية والرشح والحساسية.

مفيد للربو والمسالك الهوائية.

يعالج رمد العين وذلك من خلال استعماله كغسول للعين.

يعالج الإسهال ويسكن الآم البطن والمغص المعدي والمعوي.

يحفز المرارة للإفراز.

يسكن الآم الطمث وتقلصات الرحم.

يحسن المناعة ويعمل على زيادة كريات الدم في جسم الإنسان.

مهدئ للأعصاب ومريح للنفس.

يقضي على الغازات داخل الأمعاء.

يقاوم البكتيريا.

مفيد للبشرة فهو يعمل على توحيد لون البشرة وترطيبها ومنع جفافها وذلك من خلال استعمال حمام بخار البابونج.

مسكن لوجع الكليتين والتهاب المثانة والمسالك البولية.

مسكن لوجع الاسنان باستعماله على شكل مضمضة.

طريقة التحضير

استعماله كشراب مثل الشاي

وذلك بوضع ملعقة من عشبه البابونج في كوب من الماء المغلي وتركه ينقع ربع ساعة ويستخدم كشرب صباحاً ومساءً قبل النوم.

ينصح موقع "مرتوى" بان يتم التعامل مع البابونج وفق المعقول.