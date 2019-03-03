فوائد البابونج العظيمة

الكاتب: نورس - تم النشر في: 2019/03/03
فوائد البابونج العظيمة

محتويات

طريقة التحضير

فوائد البابونج العظيمة

يعتبر البابونج (البابنك او البابنغ) من اشهر الاعشاب التي تتميز بسرعة علاج الكثير من المشاكل الصحية مثل آلام المعدة والصداع وغيرها.

اهم فوائد البابونج

  • يخفض درجة حرارة الجسم المرتفعة ويعالج النزلات البرد والصدرية والرشح والحساسية.
  • مفيد للربو والمسالك الهوائية.
  • يعالج رمد العين وذلك من خلال استعماله كغسول للعين.
  • يعالج الإسهال ويسكن الآم البطن والمغص المعدي والمعوي.
  • يحفز المرارة للإفراز.
  • يسكن الآم الطمث وتقلصات الرحم.
  • يحسن المناعة ويعمل على زيادة كريات الدم في جسم الإنسان.
  • مهدئ للأعصاب ومريح للنفس.
  • يقضي على الغازات داخل الأمعاء.
  • يقاوم البكتيريا.
  • مفيد للبشرة فهو يعمل على توحيد لون البشرة وترطيبها ومنع جفافها وذلك من خلال استعمال حمام بخار البابونج.
  • مسكن لوجع الكليتين والتهاب المثانة والمسالك البولية.
  • مسكن لوجع الاسنان باستعماله على شكل مضمضة.

طريقة التحضير

استعماله كشراب مثل الشاي

وذلك بوضع ملعقة من عشبه البابونج في كوب من الماء المغلي وتركه ينقع ربع ساعة ويستخدم كشرب صباحاً ومساءً قبل النوم.

ينصح موقع "مرتوى" بان يتم التعامل مع البابونج وفق المعقول.

رائج
اسهل الطرق لتبييض الاسنان
اسهل الطرق لتبييض الاسنان
اقدم الحضارات في العالم
اقدم الحضارات في العالم
تحضير الدولمة العراقية
تحضير الدولمة العراقية
اعراض الغدة الدرقية
اعراض الغدة الدرقية
كيف تتصرف لحظة انفجار الإطار
كيف تتصرف لحظة انفجار الإطار
عصائر لتعزيز المناعة
عصائر لتعزيز المناعة
أعراض نقص المناعة
أعراض نقص المناعة
طريقة صحية لشفاه وردية
طريقة صحية لشفاه وردية
مختارات
تحضير طبق فاتي
تحضير طبق فاتي
أغذية لتقوية المناعة
أغذية لتقوية المناعة
كيف احمل بسرعة؟
كيف احمل بسرعة؟
فوائد الرمان الاحمر
فوائد الرمان الاحمر
ما هو الاشتقاق
ما هو الاشتقاق
الفرق بين الصرف والتصريف
الفرق بين الصرف والتصريف
الادغام في اللغة
الادغام في اللغة
القَلب المكاني في اللغة
القَلب المكاني في اللغة