كيفية تحضير السياح

الكاتب: غفران اليوسف - تم النشر في: 2019/03/03
كيفية تحضير السياح

كيفية تحضير السياح

يعتبر السياح من الأكلات الشعبية والمشهورة في العراق وخصوصا في محافظاته الجنوبية، فهي من الأكلات الشهية التي يمكن تناولها أثناء الصباح مع البيض او القيمر، ويمكن تناولها وقت ما تشاء.

ويعد دقيق الرز من أهم مكوناته والذي له فوائد عديدة إذ يمد الجسم بالطاقة، فهو غني بالكربوهيدرات.

المكونات

  • دقيق الرز
  • ملح
  • ماء

طريقة التحضير

نضع دقيقا من الرز في إناء، وتكون كميته حسب الرغبة، ثم يوضع الملح برشة صغيرة، ويخلطا معا، بعد ذلك يوضع الماء قليلا وتدريجيا ليصبح قوامه سائلا ثقيلا.

تستعمل مقلاة خاصة للسياح، فتكون شبيهة بالمقلاة المسطحة يمكن وضعها على النار والانتظار حتى تسخن جيدا، ثم نبدأ بسكب القليل من سائل السياح الذي حضرناه سابقا على المقلاة المسطحة الساخنة.

من المهم ان يتم سكب السياح بشكل دائري متساوي الإرتفاع ويغطى لمدة دقيقة او أقل، بعدها نرفع قطعة السياح بعد نضجها وعدم قلبها على الوجه الآخر.

وتكرر العملية ليصبح لدينا عددا من قطع السياح اللذيذ.

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