اسم الآلة

الكاتب: غفران اليوسف - تم النشر في: 2019/03/04

اسم الآلة في اللغة العربية

وهو أحد أنواع المشتقات، ويمكن تعريفه بـ"اسم ما يعالج به وينقل" (1)، أو يمكن تعريفه بأنه الاسم المصوغ من الفعل الثلاثي ليَدلّ على الأداة التي يحدث بواسطتها الفعل.

ويُصاغ اسم الآلة من الأفعال الثلاثية المتعدية التي تدلّ على آلة الفعل، ولها ثلاثة أوزان، منها: مِفعَل ومَفعَلة ومِفعَال، كالمِقص (ديوان الشاب الظريف - دراسة لغوية) ، والمحلي، والمَكسَحة، والمِصفَاة، وما جاء مضموم العين والميم مثل: المُسعُط والمُنخُل، قال سيبويه: إن العرب لم يذهبوا بها مذهَب الفعل، ولكنها وقد جعلت لهذه الأوعية أسماء (3).

ومن أوزان اسم الآلة ، قول الشاعر:

مولايَ إنَّا في جوراكَ خمسةٌ بتنا ببيتٍ ما بِهِ مِصباحُ

فـ(مِصبَاح) اسم آلة، على وزن (مِفعَال).

وقد جاء اسم الآلة جامداً، وعلى أوزان شتى لا ضابط لها، مثل: فَأس، قَدُوم، سكّين، قَلَم، جَرَس، رُمْح، وغيرها (5)، كما جاء في قول الشاعر:

فَقُلْتُ عَجيبٌ كَيْفَ لَمْ يَذْهَب الدُّجَى وَقَدْ طَلَعَتْ شَمْسُ النَّهَارِ على رُمْحِ

فـ(رُمْح) اسم آلة.

وقوله:

لا تَنْظُر العَيْنُ مِنْهُ السَّيْفَ مُنْصَلِتاً إنْ فَارَقَ الغِمْدَ حَلَّ الهامَ فاحْتَجَبَا

(السَّيْف) اسم آلة، جامد.