ما هي المخدرات

الكاتب: غفران اليوسف - تم النشر في: 2019/03/05

المخدرات وأسبابها وكيفية التخلص من الإدمان

المخدرات هي مواد تؤثر في جسم الإنسان، وتعمل على اختلال وظائفها، فتزيد في اختلالها حسب كميتيها ونوعها، وتشكل خطرا كبيرا على الإنسان صحياً واجتماعياً ونفسياً، وتعد من المشاكل التي تعاني منها جميع الدول العربية والأجنبية، إذ يبلغ عدد مدمني المخدرات حوالي ٨٠٠ مليون شخص ومتعاطيها حسب تقديرات المؤسسات الصحية العالمية.

والإدمان على نوع معين من المخدرات يعني ان تكون هناك رغبة قوية في الحصول على المخدر وبشتى الطرق، وبأسرع الوسائل، مع زيادة في كميته من حين لآخر، مع صعوبة واستحالة تركه والإقلاع عنه، فغالبا ما يعاني المتعاطي من قوة دافعة قهرية داخلية، وتضافرت العديد من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتجعل من المخدرات خطرا يهدد العالم.

هناك أنواع المخدرات منها ما يكون طبيعا مثل نبات القنب الهندي، والحشيش، نبات الخشخاش او الأفيون، ونبات القات، نبات الكوكا.

ومنها المخدرات الصناعية مثل: المورفين، الهيروين، الكواديين، السيدول، الديوكامفين، الكوكايين، الكراك، وقد تكون مخدرات تخليقية كعقاقير الهلوسة، والعقاقير المنشطة، المنبهات، والمنومات، والعقاقير المهدئة، المذيبات الطيارة والاصماغ.

ما الذي تنتجه المخدرات على جسم الإنسان

المخدرات تسبب مشاكل صحية، وكذلك مشاكل سلوكية، منها:

الشعور بالغثيان يصحبه استفراغا وآلاما في المعدة.

فقدان التحكم في النفس مما يسبب التهور والهذيان، فيكون مدمنا مجنون بالارتياب.

فشل في الكبد بسبب الإجهاد.

الإعاقة أو السكتة الدماغية أو الموت.

حلول لتجنب الإدمان والتخلص منه