اسباب ضعف الشخصية وعلاجها

الكاتب: غفران اليوسف - تم النشر في: 2019/03/05

اسباب ضعف الشخصية وكيف تجعلها قوية

في بداية كل كلام يكون السؤال هل انت ضعيف الشخصية؟!

إن الإنسان لم يخلق بشخصية ضعيفة منذ خلقه الله تعالى، وربما تكون بعض العوامل المكتسبة من محيطه الخارجي أثرت وبصورة كبيرة على الشخصية وعملت على إضعافها.

فضعف الشخصية هو حصيلة عوامل اجتماعية ونفسية وأسرية، تراكمت على مر السنين مما سبب في تطورها واكتسابها، فيمكن لبعض المواقف التي تحدث في الحياة اليومية ان تؤثر على الشخصية تبعا لنسبة ضعفها وقوتها مما يكون عاملا في قوتها او ضعفها وهو عاملا مهما في بناء الشخصية أثناء ممارسة الحياة الطبيعة، وتحدث مثل هذه المواقف غالبا مراحل الطفولة او الشباب والتي تعمق ضعف الشخصية عند الإنسان من كلا الجنسين، فدور الأسرة وطريقة التربية لها دور كبير جدا في تقوية الشخصية وتنميتها أو إضعافها.

1- الخوف والخجل الزائد

وذلك الخوف والخجل يكون عادة عند التحدث مع مجموعة من الناس والتحدث إليهم، سواء كانوا من الأقرباء او الغرباء، وتجنبه الأماكن العامة المملوءة بالناس .

2- عدم القدرة على إتخاذ قرار شخصي بمفرده، فكثيرا ما يجد المساعدة من الآخرين أويتخذون القرار بدلا عنه.

3- التبعية المطلقة

فتكون تابعا للأقوى في الفكر والرأي وحتى الحركات منها، ولا تملك القدرة الكافية على النقاش والجدال معه.

4- تنفيذ طلبات وأوامر الآخرين بدون مانع، حتى وإن كانت هذه الطلبات على حساب الراحة الشخصية، أو على حساب الكرامة.

5- تجنب النظر في عيون الآخرين .

6- انخفاض نبرة الصوت أثناء الحوار، وعدم القدرة على التعبير وإظهار المشاعر.

7- التواضع الزائد عن الحد في مواقف لابد أن يكون فيها الشخص يتمتع بالقوة والاعتزاز بالنفس والذات.

8- تقليد الآخرين في أعمالهم وسلوكياتهم وحركاتهم وتقليدهم في الأخلاقيات والملابس، ويسمى بالتقليد الأعمى.

9- عدم إفصاح الرأي الشخصي، والتعبير عن وجهة النظر.

10- عدم التحكم في العواطف والمشاعر الشخصية والسيطرة عليها.

11- الانطواء والعزلة بعيدا عن الاهل والاصدقاء، فيقضي معظم وقته منعزلا في غرفته خوفا من مواجهة الآخرين.

فأذا كنت ممن توجد فيه إحدى الصفات، فلا يعني ذلك أنك ضعيف الشخصية، وكلما زادت هذه الصفات زادت نسبة ضعف شخصيتك.

فهل انت ضعيف الشخصية؟

إن كنت ضعيف الشخصية لا بد لك من تعزيزها وتقويتها، وإن كانت قوية عزز هذه القوة التي تمتلكها.

كيف نتخلص من ضعف الشخصية

للتخلص من ضعف الشخصية لا بد من القيام ببعض الأمور منها:

1- القراءة والمطالعة قدر المستطاع، وخصوصا عن أشخاص تميزوا بقوة شخصياتهم وتأثريهم على الآخرين.

2- معرفة عدد نقاط ضعفك.

3- تنمية مهارات جديدة، التي تميزك عن الآخرين، فكلما زدات مهاراتك زاد قدرك عند الناس.

4- بذل الجهد في أي عمل تقوم به، وإن لم يكن واجبا فهذه الأعمال تزيد في اتساع خبرتك بكيفية التعامل مع الآخرين.

5- تحديد أهدافك في الحياة، والتعرف على الأشخاص الذين يسعون في تحقيق مثل هذه الأهداف.

6- المشاركة بما تستطيع من أنشطة عامة أو خاصة في المهرجانات لأنها تزيد من خبرتك وتجربتك ومعلوماتك ومن مواجهة الآخرين.

7- حاول التحدث الى اقرب الناس اليك، من الاهل ثم الاصدقاء وهكذا تدريجيا وتتحدث امام مجموعة من الناس شيئا فشيئا.

8- اعمل طبقا لما تملك من قدرات، ولا تجعل من نفسك شخصا آخر يملك أقل او اكثر مما تملك، وتوقع الفشل وحول الخوف منه إلى خبرة وتجربة.