طريقة تحضير الكمأ

الكاتب: غفران اليوسف - تم النشر في: 2019/03/05

ما هو الكمأ

يعتبر الكمأ (الجمة) من أغلى واشهى المأكولات الفطرية الموسمية، ويعد الكمأ نوع من انواع النباتات الفطرية التي تنمو في الصحراء بعد سقوط الأمطار، فيكون شكله شبيها بالبطاطا، أما حجمه فقد يكون كبيرا او صغيرا، وقد يكون باللون الأبيض او الأسود.

يقدم موقع مرتوى طريقة لتحضير الكمأ، الذي غالبا ما يكون طعمه شبيها للحم، ويفضله عدد كبير من الناس لاحتوائه على فوائد عديدة.

كيلو كمأ

دهن حر

رز ٢ كوب

بصل عدد ٢

ماء

بهارات مشكلة

يغسل الكمأ جيدا ويقشر كما تقشر البطاطا، ويقسم على شكل مكعبات ويغسل مرة أخرى، ونضعه في الإناء ونضيف إليه الماء ويوضع على النار لمدة ١٥ دقيقة، نأخذ قطع الكمأ ونقوم بتصفيته من الماء مع الاحتفاظ به (ماء السلق)، بعد ذلك نقوم بوضع الكمأ على النار مع تقطيع البصل، مع رشة ملح وإضافة القليل من دهن الحر فوقه ونتركه على النار لحين نضجه جيدا.

بعد ذلك نقوم بغسل الرز ووضعه على النار بعد إضافة دهن الحر والقليل من البصل والملح، ثم يوضع ماء الكمأ المسلوق وإضافة بعض البهار المشكل، نقوم بإضافة الماء ويبقى على النار حتى نضجه، يمكن إضافة بعض الخضار على الرز وخلطه مثل البازلاء، الجزر.

بعد نضج الرز يسكب في صحن ويوضع فوقه الكمأ الذي تم تحضيره سابقا؟