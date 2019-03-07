ما هي اعراض السكري

الكاتب: غفران اليوسف - تم النشر في: 2019/03/07

ما هي أعراض داء السكري

تختلف أعراض داء السكري من شخص إلى آخر، ولا يمكن أن تحدث جميعها في آن واحد، ويمكن أن تختفي مثل هذه الأعراض عند البدء بالعلاج.

١- احساس دائم بالجوع.

٢- فقدان الوزن.

٣- زيادة في التبول.

٤- احساس دائم بالعطش.

٥- اضطراب في الرؤية.

٦- إحساس بالألم والخدر في الأطراف.

٧- شعور دائم بالتعب والإجهاد.

٨- التهابات متكررة في الجلد.

٩- تأخر التئام الجروح.

١٠- إضرابات جنسية.

هناك بعض العوامل التي يمكن أن تسبب الإصابة بداء السكري، منها:

١- زيادة في الوزن، فيمكن أن يكون الشخص اكثر عرضة من غيره بالإصابة بمرض داء السكري بسبب زيادة وزنه.

٢- عدم الحركة والجلوس الدائم.

٣- اتباع نظام غذائي غير صحي مما يؤثر بصورة سلبية على الجسم.

٤- الوراثة يمكن تكون سببا في الإصابة بمرض السكري بنسبة اكثر من ٢٥ بالمئة من غيره.

٥- ترتفع نسبة الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري مع التقدم بالعمر .

٦- يؤثر الضغط العصبي على مستويات السكر في الدم.

٧- التدخين، الأشخاص المدخنون وبكثرة وبأوقات متقاربة، هم أكثر عرضة بالإصابة بمرض داء السكري.

٨- تتسبب أنواع من الفيروسات بالإصابة بالمرض.

ان لارتفاع مرض السكري في الدم يلحق ضررا في جسم الإنسان مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها:

١- الجلطة الدماغية

إذ تكون نسبة حدوثها من ٢- ٤ مرات من اي شخص مصاب بداء السكري، لذلك لا بد من الحفاظ على مستوى الضغط بصورة طبيعية لتجنب الإصابة بالجلطة الدماغية.

٢- الفشل الكلوي

ان الكلى تحتوي عددا كبيرا من الشعيرات الدموية التي تسمى كبيبات الكلى التي تعمل على تخليص الدم من النفايات والسموم الموجودة في الدم، ومرض السكري يمكن أن يسبب أضرارا كبيرة لهذا النظام مما يؤدي إلى حصول الفشل الكلوي.

٣- فقدان البصر

يؤثر مرض السكري على الأوعية الدموية الموجودة في شبكية العين مما يسب العمى او اعتام عدسة العين واصابتها بالزرق.

٤- أمراض القلب

وتشمل ٧٥ بالمئة من الوفيات، فيسبب مرض السكري نسباً كبيرة من حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية، كأمراض تصلب الشرايين او خطر الإصابة بالذبحات الصدرية، أو مرض الشريان التاجي مصاحبا بألم في الصدر.

٥- اعتلال الأعصاب الطرفية فيكون سببا أساسيا في حالات البتر.

٦- الزهايمر

الإصابة بمرض داء السكري يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.