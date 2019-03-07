ما هو الشرط في اللغة

الكاتب: غفران اليوسف - تم النشر في: 2019/03/07

الشرط في اللغة العربية

الشرط هو: "معروف. والجمعُ شُرُوط وأشرَاط، وأشرط فُلان نفسَهُ لهذا الأمر. أي جعلَ نَفسهُ عَلما له. وبـــه سُميَّ الشرط لأنهـــم جعلوا لأنفسهِم أعلاماً للناس يعـــرفون بها" (1).

وعَــــرَّفه الليث: "الشرط معروف في البيع، والفعل: شَارطهُ فشرط له على كذا وكذا. وهو يَشرط….. قال أبو عبيدة: قال الأصمعي هي علاماتها، قال: ومنه الاشترَاط الذي يَشترطُ النــــاس بعضهم على بعـــض، إنما هي علامـــات يجعلــونها بينهم".

أمَّا اصطلاحاً فهو: "وقوعُ الشيء لوقوع غيره"، أي أنه يَتوقفُ فيه الثاني على الأول منها، فإذا وقع الأول وقع الثاني، مثل: (إن زرتني أكرمتك) فالإكرام هنا متوقف على الزيارة، وكذلك في قوله تعالى: " فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ"، وهذا الأصل، وقد يخرجُ الشرط عن ذلك فلا يكون الثاني متوقفاً على الأول، كقوله: "قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ" ، أي انه لا يعبد سوى الله تعالى سواء آمنوا أم شكوا من الدين.

فالشرط هو تعليقُ شيء بشيء، وهي التي تتصدر جملتين لا يتمُ الكلام إلا بهما معاً، وبهذا يكون أسلــوباً لغــــوياً له مكونات وأركــــان، إذ إنه فــي حقيقتـــه فعـــل ولا يكـــــــــــون غيـــــر ذلك، وهو في هذا يختلــــف عن الجزاء الذي يمكـــــن أن يكــــــون فعـلاً أو جمـــــلة اسمية، فالشرط هو أساس الأسلوب ومبدؤه إذ بدونه لا يقع الترتيب ولايكون، فأدوات الشرط كثيرة منها ماهو حرف ومنها مايكون اسماً ، ومن ذلك قول سيبويه: "فمــــــــا يجازى به من الأسماء غير الظروف منْ، وما، وأيهم، وهما يجازى به من الظروف: أي، وحين، ومتى، وأين، وأنى، وحيثما. ومن غيرهما إن، وإذما".

والشرط وجوابه يكونان مجزومين، فتقول: إن تَقم أقمْ، فـ(تقم) مجزوم بـ(إن)، وكذا في بقية الأدوات الأخرى، مثل: أيهم يمشي أمشِ، وأين تجلسُ أجلسْ، ومتى تذهبُ اذهبْ وحيثما تكن أكنْ، فالجواب الذي يكون فعلاً هو مجزوم، أمَّا الفاء فيرتفعُ الفعل بعدها، كقوله تعالى: "وَمَنْ يَسْتَنْكِف عَنْ عِبَادَته وَيَسْتَكْبِر فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ" (3)، وقد يُحذف الشرط وتقوم أشياء مقامه دالة عليه كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والدعاء والعرض، ففي الأمر: زرني أزرك، وفي الدعاء: اللهم ارزقني بعيراً أحجج عليه.

1- أدوات شرط جازمة تجزمُ فعلين: وهما فعل الشرط وجوابه، وهذه الأدوات هي أربعة أنواع، حرف باتفاق وهو "إن" وحرف على الأصح "إذما" والاسم باتفاق "من" وما، ومتى، وأين، وأيان، وأنى، وحيثما" واســم على الأصح فيها وهو: "مهما" .

2- أدوات شرط غير جازمة، وهي (إذا، ولولا، وأمّا، ولوما، ولو، لما، وكلما).