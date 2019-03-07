طريقة تحضير الفلافل

الكاتب: غفران اليوسف - تم النشر في: 2019/03/07

طريقة لتحضير أشهى الفلافل

تعتبر الفلافل او الطعمية من الأكلات الشعبية المشهورة، والتي يفضلها الناس على كثير وأنواع من الأكلات الأخرى، إذ يكون الحمص مكونها الأساس، وتتصف بشكلها الكروي الذهبي اللامع والرائحة المميزة، ومن الضروري التقليل منها أكلها إذا كنت مصابا بالقولون، وغالبا ما تباع في المطاعم او في شوارع المنطقة.

ويفضل عدد كبير من العوائل تحضيرها في المنزل، وسيقدم لكم موقع مرتوى طريقة مثالية في تحضير الفلافل وبطعم شهي ولذيذ.

حمص: نصف كيلو

بيكاربونات الصوديوم (صودا)

بصل: عدد ١

ثوم: حبتان

بهارات فلافل

يتم تنقيع الحمص بماء مغلي، وإضافة ملعقة واحدة من بيكاربونات الصوديوم (الصودا) بعد ان يدفئ الماء قليلا، ويبقى على هذا الحال من الليل حتى الصباح.

وعند الصباح يتم تغيير الماء الذي في الحمص إلى ماء جديد، بعد ذلك يتم تقطيع البصل والثوم ووضعه مع الحمص بعد تصفيته من الماء وإضافة القليل من بهارات الفلافل (في حالة عدم توفر بهارات الفلافل يمكن استبداله بالكاري والكركم والفلفل الأسود ورشة من الملح، ويمكن بعد جمع هذا الخليط من المواد أن نضيف ربع كوب من الماء وتوضع جميعها في المفرمة، تسكب في إناء بعد فرمها وتوضع في الثلاجة او اي مكان بارد مدة ساعتين.

ممكن أن نضيف بيكاربونات الصوديوم مع الخلطة والفرم، ولكن زيادتها تسبب بعض المرارة وتغير لونها إلى الأسود، فوضعه في الماء أفضل بكثير من وضعه في خلطة الفرم ليصبح اسفنجيا وهشا.

اخيرا نضع في المقلاة العميقة كمية من الزيت ونضعه على النار بعد تسخينه جيدا، بعد ذلك نأخذ القليل من عجينة الفلافل ونصنع منها الشكل الذي نريد كالكروي أو الدائري وغيرها ونضعها في المقلاة حتى تنضج.

وتؤكل وهي حارة مع السلطة والخردل والطرشي أو مما تفضله نفسك.