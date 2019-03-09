علاج بكاء الطفل بالقرآن

الكاتب: بهجت السلمان - تم النشر في: 2019/03/09

كيف يتم علاج بكاء الطفل بالقرآن

اسباب بكاء الاطفال كثيرة جداً، ومنها ما يتصل بمرض او اخرى نفسية او فزع او خوف وما الى ذلك، ومثلما تتعدد اسباب البكاء تتعدد طرق العلاج.

قد يجد الكثير من الآباء والأمهات صعوبة في تهدئة اطفالهم الرضع ممن يبكون كثيراً لأسباب عديدة، ولهذا يحتار البعض في العلاج، ولهذا يقدم لكم "مرتوى" طريقة لتهدئة الطفل والحد من بكائه بالقرآن الكريم، مع انه ننصح بشدة أن يتم عرض الطفل على المختص اذا كانت اعراضه تستدعي ذلك.

لتخليص الطفل من البكاء تكتب الآيات القرآنية الكريمة في اي نوع من الورق وتعلق على مهد الطفل

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى "وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم (١٣)"

قوله تعالى "أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (60) وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ٦ (61) فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (62)".

قوله تعالى "أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا(45)"

لجعل الطفل ينام حتى الصباح تكتب الآية القرآنية الكريمة في اي نوع من الورق وتعلق كقلادة في عنق الطفل

بسم الله الرحمن الرحيم