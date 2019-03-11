علاج القولون بالعسل

الكاتب: رهف علي - تم النشر في: 2019/03/11

هل يعالج العسل اضطرابات القولون العصبي؟

يتساءل كثيرون عما إذا كان العسل يعالج تهيج القولون العصبي. بالفعل اثبتت التجارب أن العسل، بعد خلطه مع بعض العناصر، يعطي نتائج فعّالة، وذلك لاحتوائه على انزيمات تعمل على تهدئة الجهاز الهضمي بما يشمل التهابات القولون، فالعسل غني بمضادات الالتهابات والمعادن والعناصر القيّمة.

مما لا شك فيه، فإن العسل يعتبر دواءً للكثير من الامراض، وخصوصاً اضطرابات الجهاز الهضمي، ولهذا ينصح "مرتوى" بأن يكون العسل طبيعياً وليس تجارياً او مغشوشاً بالسكر وسواه. فالعسل الطبيعي يتميز بأنه سهل الهضم ويساعد في علاج اضطرابات القولون بشكل مذهل.

ماذا يُقصد باضطرابات القولون؟

إن اضطرابات القولون شائعة لدى الكثير من الناس، وهي مزعجة جداً، فتارة يصاب الشخص بالإسهال، وتارة اخرى بالإمساك، فضلاً عن الغازات والمغص يصاحبه في كثير من الأحيان الم في البطن. وهناك الكثير من الاسباب والعوامل التي تؤدي الى تهيج القولون العصبي.

اختيار نوعية العسل بالنسبة للمصاب بالقولون مهم للغاية، فالعسل الطبيعي هو الذي يعطي النتائج الايجابية وليس العسل المغشوش الذي قد يعطي نتائج سلبية. فالعسل التجاري يعتبر غذاءً جيداً للأصحّاء، لكنه ليس مناسباً للعلاج بالنسبة للمرضى، وعلى وجه الخصوص المصابين بالقولون.

إن العسل الطبيعي الأصلي وغير المغشوش يحوي حبوب اللقاح وصمغ النحل بالإضافة الى الغذاء الملكي، وإن افضل انواعه هو عسل السدر والصال واشجار الطلح والجبلي. وهناك انواع كثيرة، ولكن ما يهم هو أن يكون طبيعياً ولم تضف اليه مواد تعمل على انهاء فعاليته.

طرق استخدام العسل للقولون

يتم وضع قطرات عسل على المنطقة خلال الليل (أي خلال النوم)، وهذه الطريقة تعمل بشكل جيد في التقليل من الغازات الناتجة عن القولون.

إن مزج العسل مع مسحوق الزنجبيل يقي من تهيج القولون العصبي، على أن يتم تناول هذه الوصفة ثلاث مرات يومياً. مع الاشارة الى انه يجب اولاً انهاء العوامل التي تهيج القولون.

يتم في هذه الوصفة، وضع ملعقة كبيرة من العسل في كأس من الماء الدافيء، على أن يتم شربه خلال الصباح وقبل الإفطار، وهذه الوصفة ستعمل على تهدئة التشجنات القولونية.

إن وضع حبات مهروسة من الثوم مع العسل الطبيعي وتناولها بصورة يومية يعمل على معالجة التهابات القولون العصبي، ولكن يجب عدم الإكثار من هذه الوصفة.

لعل افضل ما يضع حداً للغازات واضطرابات القولون بعد الوجبات هو العسل المضاف الى مغلي النعناع، وهذا ما اثبتته الكثير من التجارب، ويمكن ايضاً تناول العسل والليمون.

وضع بذور حبة البركة، ويمكن ايضاً اضافة بذور الحلبة، في اناء وبعدها تسخين الخليط لنحو ربع ساعة (كي يصل الى درجة الغليان)، وبعدها يتم تصفيته، على ان يتم اضافة العسل بالكمية نفسها وخلطه جيداً، ثم يتناول المريض معلقتين قبل الإفطار وقبل العشاء يومياً، وسيلاحظ تحسناً كبيراً.