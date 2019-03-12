تاجينة الرز باللوبيا الحمراء

الكاتب: بهجت السلمان - تم النشر في: 2019/03/12
محتويات
المقادير
طريقة العمل
ما هي تاجينة التمن باللوبياء الحمراء
تعتبر تاجينة الرز (التمن بالعراقي) باللوبيا الحمراء من اشهر المأكولات، وتتميز بأنها وجبة سهلة الإعداد والتحضير، ولها مذاق لذيذ، وترغب في تناولها الكثير من الاسر، ولهذا يقدم "مرتوى" طريقة لإعداد هذه الأكلة الشهية.
المقادير
- ٤ أكواب رز
- كوب ونصف لوبيا حمراء جافة
- نصف كيلو لحم
- ملعقة طعام من الدارسين (قرفة) المطحون (بمستوى المعلقة)
- ملعقة طعام هيل مطحون
- ملح
- دهن (زيت - سمن) للطبخ.
طريقة العمل
- تسلق اللوبيا الخضراء، بوضعها في قدر مع وضع ماء يغطيها ووضع قليل من الملح وعندما تجف تقلى بوضع قليل من الزيت أو الدهن.
- يقطع اللحم قطع متوسطة ويتم سلقه كالعملية السابقة للوبياء وبعدها يقلى بقليل من الزيت أو الدهن ويوضع عليه قليل من الملح.
- يطبخ التمن بالطريقة الاعتيادية وعند نضجه ونضج اللوبيا واللحم تتم اضافة المكونات على التمن مع وضع الدارسين المطحون والهيل ويقلب حتى تتجانس المكونات ويترك على النار قليلا ليتشبع بالروائح.