تاجينة الرز باللوبيا الحمراء

الكاتب: بهجت السلمان - تم النشر في: 2019/03/12

ما هي تاجينة التمن باللوبياء الحمراء

تعتبر تاجينة الرز (التمن بالعراقي) باللوبيا الحمراء من اشهر المأكولات، وتتميز بأنها وجبة سهلة الإعداد والتحضير، ولها مذاق لذيذ، وترغب في تناولها الكثير من الاسر، ولهذا يقدم "مرتوى" طريقة لإعداد هذه الأكلة الشهية.

٤ أكواب رز

كوب ونصف لوبيا حمراء جافة

نصف كيلو لحم

ملعقة طعام من الدارسين (قرفة) المطحون (بمستوى المعلقة)

ملعقة طعام هيل مطحون

ملح

دهن (زيت - سمن) للطبخ.