تاجينة الرز باللوبيا الحمراء

الكاتب: بهجت السلمان - تم النشر في: 2019/03/12
تاجينة الرز باللوبيا الحمراء

ما هي تاجينة التمن باللوبياء الحمراء

تعتبر تاجينة الرز (التمن بالعراقي) باللوبيا الحمراء من اشهر المأكولات، وتتميز بأنها وجبة سهلة الإعداد والتحضير، ولها مذاق لذيذ، وترغب في تناولها الكثير من الاسر، ولهذا يقدم "مرتوى" طريقة لإعداد هذه الأكلة الشهية.

المقادير

  • ٤ أكواب رز
  • كوب ونصف لوبيا حمراء جافة
  • نصف كيلو لحم
  • ملعقة طعام من الدارسين (قرفة) المطحون (بمستوى المعلقة)
  • ملعقة طعام هيل مطحون
  • ملح
  • دهن (زيت - سمن) للطبخ.

طريقة العمل

  • تسلق اللوبيا الخضراء، بوضعها في قدر مع وضع ماء يغطيها ووضع قليل من الملح وعندما تجف تقلى بوضع قليل من الزيت أو الدهن.
  • يقطع اللحم قطع متوسطة ويتم سلقه كالعملية السابقة للوبياء وبعدها يقلى بقليل من الزيت أو الدهن ويوضع عليه قليل من الملح.
  • يطبخ التمن بالطريقة الاعتيادية وعند نضجه ونضج اللوبيا واللحم تتم اضافة المكونات على التمن مع وضع الدارسين المطحون والهيل ويقلب حتى تتجانس المكونات ويترك على النار قليلا ليتشبع بالروائح.
رائج
عمل حلاوة التمر بالراشي
عمل حلاوة التمر بالراشي
البقوليات وأنواعها
البقوليات وأنواعها
ما هي الامراض الباطنية
ما هي الامراض الباطنية
تململ الساقين
تململ الساقين
علاج الضغط بالثوم
علاج الضغط بالثوم
فوائد الثوم
فوائد الثوم
أعراض ضغط الدم وعلاجه
أعراض ضغط الدم وعلاجه
علاج القولون بالعسل
علاج القولون بالعسل
مختارات
ضغط الدم وانواعه واسبابه
ضغط الدم وانواعه واسبابه
اسرع وصفة لتبييض القدمين
اسرع وصفة لتبييض القدمين
5 أعراض تعني وجود حصى بالمرارة
5 أعراض تعني وجود حصى بالمرارة
أفضل طريقة لتفتيت الحصى
أفضل طريقة لتفتيت الحصى
اعراض المرارة وعلاجها وأسبابها
اعراض المرارة وعلاجها وأسبابها
اسرع طريقة لمكافحة البق
اسرع طريقة لمكافحة البق
التنمر ضد المرأة
التنمر ضد المرأة
علاج بكاء الطفل بالقرآن
علاج بكاء الطفل بالقرآن