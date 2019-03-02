اسهل الطرق لتبييض الاسنان

الكاتب: غفران اليوسف - تم النشر في: 2019/03/02

طرق سريعة لتبييض الاسنان

هذه الطرق تعد سهلة وسريعة لتبييض الأسنان منزلياً

بالتأكيد، تعتبر مشكلة اصفرار الأسنان من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الجميع، وتعد من الأمور التي تسبب إحراجا للعديد من الأشخاص، فيعتمد جمال الوجه بصورة كبيرة على مدى جمال الأسنان وبياضها.

عدم الاهتمام الكافي وعدم العناية بغسل الأسنان ونظافتها.

الإفراط في تناول بعض الأطعمة والمشروبات كالشاي والقهوة وغيرها.

التدخين.

وبهذا يقدم إليكم مرتوى طرقاً بسيطة تغنيكم عن تبيض الاسنان عند الطبيب والتي تكلف الكثير من المال، سنقدم لكم اهم طرق تبييض الأسنان في المنزل:

نضع ملعقة كركم في إناء صغير ونضيف القليل من الماء، ونخلطه جيدا ليصبح كالعجيبنة المرنة، نضع القليل منه على فرشاه الاسنان ونبدأ بتحريكها على الأسنان لمدة ثلاث دقائق، ويمكنك غسلها بعد ذلك ستلاحظون النتيجة ببياض الأسنان.

ويمكن إضافة زيت جوز الهند بدل الماء الذي سيعطي نتيجة فعالة في بياض الأسنان ومن اول مرة، ويمكنك استعمال هذه الخلطة في اي وقت تشاء.

نضع ملعقة من بيكربونات الصوديوم في إناء صغير ثم نضيف اليها ملعقتين من الفراولة المهروسة ونخلطها جيدا ثم نضع القليل من هذا المخلوط على فرشاه اسنان ونبدأ بتحريكها من الأعلى إلى الاسفل لمدة ثلاث دقائق، وبعد ذلك تغسل الأسنان.

وتستعمل هذه الوصفة مرة واحدة في الشهر، وذلك لأن بيكربونات الصوديوم مادة قوية جدا، ويمكن لاستخدامها اليوم بتكسير الاسنان وتفتيتها طبقة بعد طبقة.

استخدام قشور البرتقال او قشور الموز، وذلك بفرك الأسنان بالجزء الداخلي للقشرة، لمدة ثلاث دقائق، ويمكن استعمال هذه الطريقة كل يوم.