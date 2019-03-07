اسرع طريقة لتحضير السباغيتي

الكاتب: غفران اليوسف - تم النشر في: 2019/03/07
اسرع طريقة لتحضير السباغيتي

اسرع واسهل طريقة لتحضير السباغيتي

الاسباغيتي من الأكلات الإيطالية المعروفة، والتي تتميز بالتنوع في تحضيرها، ومنهم من يأكله ساخنا أو يأكله باردا، حيث يتم صنعها من السميد أو النشأ والماء، ويمكن تحضيرها بطريقة سهلة ويسيرة.

المكونات

طريقة التحضير

يوضع إناء من الماء على النار ويضاف إليه قليلا من الزيت والفلفل الأسود والقليل من الليمون، ويمكن إضافة بعض قطع صغيرة من الفلفل الأخضر والجزر والطماطم، ويبقى على النار حتى الغليان.

يوضع الاسباغيتي في الماء المغلي والانتظار قليلا بعد ذلك يمكن إضافة ملعقة من معجون الطماطم وخلطه جيدا حتى يتم نضجه.

بعد ذلك يسكب في صحن ويقدم ساخنا.

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