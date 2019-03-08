خطوات لكاريزما قوية

الكاتب: غفران اليوسف - تم النشر في: 2019/03/08

نصائح تجعلك تتمتع بكاريزما قوية وهيبة بين الآخرين

يعاني الكثير من الأشخاص في التعامل مع الناس ومما يزيد في ذلك أنهم لا يقدروه ولا يعيروه الإهتمام، لذلك لا بد من وجود طريقة تجعل الشخص محترما بين الناس ويتميز بكاريزما عالية ويهابه الجميع لأن الشخص دائما ما تميل نفسه إلى أن يكون شخصا مميزا عن غيره في تصرفاته وسلوكياته، ومحببا لدى الجميع.

هناك بعض الناس لديهم قدرة على أسر الآخرين بغض النظر عن جماله الجسدي او مقدار المال الذي يمتلكه، فعند تواجدهم في مكان ما يصبحون محط اهتمام عن غيرهم من الأشخاص، وعند مغادرتهم يتركون انطباعا جميلا في نفوس هؤلاء، يقدم إليكم موقع مرتوى اهم النصائح التي تجعل الناس تحترمك وتهابك وتقدرك.

١- الثقة في النفس

الثقة في النفس تجعل الشخص أكثر جاذبية من غيره، لأنها ستبرز قدرتك الفردية بشكل مثالي والسير بين الناس بثقة كبيرة فنلاحظ عدد كبير من الأشخاص يسيرون وهم ناكسو رؤوسهم أو يسير متلفتا وكأنه خائف من شيء يراقبه، فكن واثقا من نفسك وارفع رأسك أثناء سيرك ليس تكبرا أو غرورا وإنما لتزيد الثقة في نفسك اولا ولتجعل من موضع الرأس على مستوى الجسم لسلامة العموم الفقري من الإنحناء مع التقدم بالعمر ثانيا، مع ملاحظة ضبط سرعة المشي بان تكون متوسط السرعة، فلا تكن سريعا ولا بطيئا فيها.

٢- التكلم بنبرة صوت هادئة وقوية

فمن الضروري أن تتكلم مع الناس بنبرة صوت واضحة وقوية ومعبرة كي يفهم عليك من يسمعك، ويعطي انطباعا عميقا للسامع انك متحدث واثق من نفسه، فالصوت المنخفض لا يصل الى الجميع والصوت العالي يسبب ازعاجا فيؤدي ذلك إلى النفور.

٣- كن ايجابيا

الأشخاص الواثقون هم ايجابيون لأنهم يحبون انفسهم ويستمتعون بما يفعلون، ولكي تكون إيجابيا لا تبدأ حديثك بانتقاد شخص ما، أو مكان او شخصية سياسية ما، وإنما ركز على الأشياء التي تحبها التي تشرك الناس في الحديث ويستمتعون بصحبتك.

٤- اوقف من يحاول التقليل من شأنك

يحاول بعض الأشخاص التنمر عليك في بعض او أغلب المواقف، ولكونك شخص تمنعه أخلاقه عن رده او الخوض في جدال معه، ولكن هناك بعض المواقف التي تستدعي ان ترد عليه فيها، لأنه يحاول أن يقلل من شأنك امام الناس، وهذا الموقف يستحق أن ترد عليه بقوة كي لا يقلل هو وغيره من شأنك وبذلك تصنع لنفسك قيمة واحترام وهيبة امام الجميع.

٥- قل المهم أو أصمت

يلاحظ عدد كبير منا أنواعا كثيرة من الناس منهم من يحب أن يتكلم في موضوع معين ويأتي بكلام لو ألفت منه كتابا لزاد عنه ولكنه كلام لا خير فيه سوى بعض الحروف اجتمعت ونطقت ليس فيه فائدة، فالشخص الذي يتكلم بالكثير يصبح مملا ومضجرا وهذا يقلل من نفسه وهيبته امام الناس، فكلما كنت قليل الكلام كلما ازددت هيبة في عيون الجميع، فلو كنت من الأشخاص الذين يتكلمون كثيرا لابد أن تعلم نفسك تدريجيا على الكلام القليل والمفيد والمهم فخير الكلام ما قل ودل.

٦- كن عادلا بين الناس.

اذا كنت تتحدث إلى طفل او شخص غريب او رجل او رب عمل أو ايا كان ممن تكلمه، لا بد أن تكون عادلا في الصدق والاهتمام الذي تقدمه له، وتوقع أن تستقبل منهم نفس الاهتمام والاحترام الذي قدمته لهم.

٧- امنح محدثك انتباهك الكامل

الاستماع باهتمام عندما يتحدث الآخرون إليك يقوي من الكاريزما الخاصة بك، لذا امنح الأشخاص انتباهك الكامل عندما يتحدثون اليك في أي موضوع يهمهم، وبينما تستمع إليهم قل بعض الكلمات التي تدل على اتفاقك او تعاطفك لتشعرهم انك حاضر ذهنيا بشكل مثالي.

٨- خاطب الناس بأسمائهم

تعلم أن تخاطب الناس بأسمائهم عندما تتحدث إليهم وجها لوجه، وسيجعلك هذا اكثر جاذبية وقبولا لديهم، فمن الطبيعي أن يحب الفرد ان يخاطب باسمه، ومخاطبة الناس بأسمائهم هي طريقة فعالة للتودد والتقارب والتفاعل الإيجابي معهم.

٩- كن مضحكا (مرحاً ومحبوباً)

يجب أن يكون الشخص ذو الشخصية الجذابة قادرا على ان يجعل الناس يضحكون دون أن يحاول بذل جهد كبير، واشرك ممن تحدثهم بالضحك وإلقاء النكات اللائقة.

١٠- طور من خلفيتك الثقافية

لا بد أن يكون الشخص الجذاب معرضا للتحدث مع مجموعة من الأشخاص حول مجموعة متنوعة من الموضوعات، فمن الضروري أن تكون مطلعا جيدا على اخبار الساعة، وكن على معرفة ودراية على مواضيع تهم السياسة والتاريخ والعلوم والأدب.

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