اسرع طريقة لمكافحة البق

الكاتب: تارا الرسام - تم النشر في: 2019/03/10

ما هي افضل طريقة لطرد البق نهائيامن المنزل

البق او الناموس أو البعوض (بالانجليزية Mosquitoes - والاسم العلمي Culicidae): هذا النوع من الحشرات هو الأكثر ازعاجاً وخصوصاً في فصل الصيف. ولهذه الحشرات اصناف عديدة، لكننا نتفق جميعاً على أن لدغاتها قد تضر بالصحة وتشوه وجوهنا ووجوه الأطفال.

وبالإضافة الى الازعاج الكبير، فان البعوض ناقل رئيسي للملاريا، وهذا ما يحصل في بلدان عديدة مما يستدعي انفاق مبالغ طائلة تارة لمكافحته، وتارة للعلاج.

ويود "مرتوى" أن يلفت عناية قرائه بان أنثى البعوض هي وحدها التي تلسع من أجل نضوج بيضها معتمدةً على حاسة الشم حيث تنجذب الى انفاسنا بينما نخرج ثاني أكسيد الكربون من الفم.

كيف يمكن قتل البعوض بوسائل طبيعية؟

تتعدد طرق مكافحة البق او النامس، لكن الكثير يتجاهل بقصد او دونه، وضع حد للمسببات التي تجذب هذه الحشرات نحو منازلنا.

هناك طرق لمكافحة الناموس

1- عليك بالتخلص من المياه الراكدة والآسنة

في هذه الحالة يتعين عليك التأكد من عدم وجود أي مكان ثابت لتجمع المياه الراكدة، وخصوصاً في الحديقة، وكذلك في الصحون وأسفل المزهريات. ولا بد من وضع غطاء على علبة القمامة، لان كل ما تم ذكره يعد بيئة خصبة للبعوض بكل اصنافه.

ويقول علماء الحشرات إن غطاء زجاجة صغيرة بإمكانه ان يكون بيئة لجذب البعوض، ولكون هذه الحشرات لا تستطيع الطيران بعيداً، فان فرص التقليل منها في المنزل كثيرة.

إذ كنت تملك حوض سباحة، فيجب الاعتناء بنظافته من خلال الكلور والمعقمات الاخرى، حيث ستتولى هي، مهمة القضاء على هذه الحشرات.

2- استخدام مبيد الحشرات

يجب اولاً القاء نظرة على الاماكن المحتملة لتجمع البعوض، فمثلاً المزاريب تصبح منطقة تكاثر رئيسية لأنها تصرف المياه، وتبقى رطبة.

3- تربية "نبانات دفاعية"

قد لا يعلم البعض، ـن هناك نباتات تنتج مواد كيميائية دفاعية لردع الحشرات، تماماً مثل تلك النباتات التي لديها دفاعات ضد الحيوانات، مع العلم أن هذه المواد لن تُطلق إلا بعد لمس الشجرة. وإذا قمت بملء الفناء الخاص بك بأنواع مثل نبات السترونيلا فانه سيتولى مهمة المكافحة.

4- الأوكالبتوس

تعد الأوكالبتوس الشجرة الرائدة في طرد الحشرات، ويجب في هذه الحالة مثلاً غلي أوراق الأوكالبتوس لمدة 45 دقيقة، لينتج عن ذلك مركب فعال (Citriodiol) يمكنك وضعه في كل مكان في المنزل لطرد البعوض، كما يساعد زيت الأوكالبتوس الليموني في تهدئة لسعات البعوض على نحو عام.

5- القرنفل

يمثل القرنفل مبيداً قوياً للعديد من الحشرات بما فيها البعوض (الناموس والبق)، وليكون أكثر فاعلية، خذ قطعا منه واغرسها داخل قطع من الليمون ثم وزعها في أماكن مختلفة من المنزل، فالجمع بين هذين العنصرين امر في مكافحة الحشرات، وهذا ما اثبتته التجارب.

6- زيوت عطرية

ثمة زيوت عطرية تعمل على طرد الحشرات ومنها مثلاً زيت السترونيلا أو زيت الليمون أو الكافور هو أفضل المواد التي تبقي البعوض بعيداً. ولا بد من قراءة التعليمات الخاصة في كل زجاجة مخصصة لطرد الحشرات ولا تنسَ ابقاءها بعيداً عن الاطفال الرضع.

ويرى الخبراء أن الزيوت الأساسية والنباتات الخضراء جميعها يمكن أن تمثل حلولا طبيعية للتصدي للبعوض وعلاج لسعاته ولدغاته بصورة سريعة.

7- تغطية قدميك

يعشق البعوض العرق والدم، كما عليك بإخفاء الجروح عن الاماكن التي ينتشر فيها البق وذلك لأنه قد يحمل امراضاً خطيرة جداً.

8- ارتداء ملابس خفيفة

يميل كثيرون الى ابقاء ايديهم وأرجلهم مكشوفة خلال الصيف، ولهذا يتعين ارتداء ملابس خفيفة الوزن وملونة، لان البعوض تجذبه الالوان الداكنة، مع اخفاء اليدين والأرجل بتلك الملابس الخفيفة.

9- تناول الطعام في الداخل

يفضل ان تتناول طعامك في المنزل وليس في الحديقة اذا كنت غير متأكد بخلوها من البعوض، وذلك لان البعوض يحمل الكثير من الامراض. وإذا كنت ترغب بتناول الطعام في الخارج عليك بتأمين المكان برشه بالمبيدات اولاً، ويجب أن يكون ذلك قبل 24 ساعة من جلستك.

10- نصب خيمة في الفناء

البعض يجد صعوبة في القضاء على البعوض، وربما لا يمتلك الامكانية لذلك، لهذا فان نصب خيمة في الحديقة سيفي بالغرض، خاصة اذا كانت لديك مخاوف من امراض البعوض او من المواد التي تكافحه بها في حديقتك، او لا تحبذ رائحة المبيدات.

11- وضع الشموع أو الفوانيس

اثبت وضع الشموع والفوانيس فاعلية في ردع البعوض، وعلى سبيل المثال فان فانوس طرد البعوض (Thermacell) له فائدة في ذلك، ويجب وضعه على سطح مستو.

12- الناموسية

الناموسية هي قطعة قماش خفيف تغطي السرير على شكل خيمة، وقد لا تحظى بشعبية واسعة، لكنها مفيدة سواء كان ذلك على السرير أو على النوافذ والأبواب، وهي أفضل طريقة تجعل الشخص يستمتع بالهواء مع حرمان البعوض من إزعاجه وخصوصاً في الليل.

13- المروحة

توضع المروحة بجوار السرير، وهناك مراوح سقفية، وحركتها ستعمل على طرد البعوض وكل الحشرات من داخل المنزل، ولكن لم تعد المروحة مقبولة لدى البعض، لهذا يلجأ كثيرون الى اجهزة التبريد والتي يكون بعضها مزود بأجهزة تقوم بمهمة طرد الحشرات.

14- شفاط البعوض

"شفاط البعوض" هو جهاز يعمل على الطاقة (بالبطارية او من مقبس الكهرباء)، وهذا الجهاز يحتوي على مبيد حشري ويجعله صالحا للاستخدام في الأماكن المغلقة أو الخارجية على السواء.