5 أعراض تعني وجود حصى بالمرارة

الكاتب: غفران اليوسف - تم النشر في: 2019/03/10

خمسة أعراض تنذركم بوجود حصى في المرارة

العديد من الأطباء أكدوا أن ٤٠ بالمئة من الأشخاص المصابين بحصى المرارة لا تظهر عليهم أعراض الإصابة.. فكيف نعرفها؟

يظهر الألم على الشخص المصاب فجأة ويستمر لبضع لحظات، ويظهر في الجزء الأعلى الايمن من البطن او بين عضلات الكتفين، ومن أعراضها الاولى التي تبدأ في هذه اللحظة بالتحرك وبإغلاق القناة الصفراوية.

انتفاخ البطن يكون طبيعيا في اكثر الحالات بسبب نوع من الطعام أو شي آخر قد سبب الانتفاخ، ولكن لاحظوا هل يتكرر اكثر من مرة في اليوم وبعد الوجبات.

يعاني المصاب بالحصى في المرارة بمشاكل في الهضم كعسر الهضم، والتجشؤ، الالتهابات أو تشنجات المعدة، فتكون هناك صعوبة في هضم الأطعمة خصوصا الأطعمة الدهنية فهي تملئ المعدة وتحسسنا ببعض السوء؟

يمكن أن تحدث مثل هذه الأعراض مرة او عدة مرات من غير ان نلاحظها، فيصبح الجلد مصفرا قليلا بسبب إفراز المادة الصفراء، ويمكن ملاحظته في العينين بصورة واضحة؟

من الضروري ان نتذكر أن المرارة مرتبطة مباشرة بإنتاج الصفراء، وتحويل الدهون، وعملية الهضم، فإذا حدثت أي مشكلة ( أغلقتها تماما) سيتأثر الجهاز الهضمي والافرازات جميعها، فمن الطبيعي ام يميل لون البراز فاتحا أكثر وعلى شكل هلامي، ويصبح البول قاتما أكثر من غير المعتاد.

إقرأ ايضا: