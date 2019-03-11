اسرع وصفة لتبييض القدمين

الكاتب: غفران اليوسف - تم النشر في: 2019/03/11

ما هي افضل واسرع طريقة لتبييض وتفتيح لون بشرة القدمين؟

كثيرا من النساء يعانين من تغير لون أقدامهن، بفعل التعرض لأشعة الشمس أو اي سبب أدى إلى تغيير لونهما، مما يسبب ذلك عائقا كبيرا في إبراز جمالية المرأة وجاذبيتها، لا تقلقي سيدتي موقع مرتوى يقدم اليك وصفة متكاملة وذات فعالية كبيرة وواضحة إذ تظهر نتائج مبهرة.

زيت جوز الهند

فازلين

ماء الورد

نشا الذرة

ليمونة

نضع في إناء ملعقة كبيرة من النشا، ونضيف ملعقة كبيرة من الفازلين، ثم نضيف ملعقة كبيرة من ماء الورد، بعد ذلك نضيف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند (في حالة عدم توفره تستطعين استخدام زيت الزيتون او اي زيت متوفر لديك)، واخيرا يتم تقسيم الليمونة ونأخذ الربع المقسوم ونضع عصرها في الإناء.

بعد ذلك نقوم ببشر قشر الليمون ونضيف القليل من القشر المبشور ونبدأ بخلط جميع هذه المواد حتى يصبح قوامها شبيها بالكريم، فإذا أصبح قوامه ثقيلا يمكنك إضافة القليل من ماء الورد، وإذا كان قوامه خفيفا يمكنك اضافة القليل من نشا الذرة.

في حالة اردت كمية كبيرة من هذه الوصفة يمكنك عملها والاحتفاظ بها في الثلاجة بشرط عدم إضافة الليمون وقشره عند استخدامها.

توضع هذه الخلطة على القدمين او اليدين، وإذا أردت نتيجة فعالة ومضمونة يمكنك عمل مقشر القدمين او اليدين ليعطي افضل نتيجة، والمقشر يكون عبارة عن ملعقة من السكر وملعقة من زيت زيتون ويتم كليهما معا ويدهن بها القدمين بطريقة دائرية مدة ١٥ دقيقة وتغسل.

بعد ذلك يمكنك وضع هذه الخلطة على قدميك بشكل كثيف لأن جلد القدمين اكثر سمكا فتحتاج الى طبقات من هذه الوصفة، وتوزيعها على جميع أجراء القدمين حتى الجزء السفلي منها، يمكن أن توضع في الليل وتبقى حتى الصباح.

وإذا كنت تفضلين وضعها في النهار فتبقى ساعة واحدة على الأقل، بعد وضعها لفي اليدين او القدمين بقفازات او جوارب البلاستيكية للاحتفاظ بالوصفة كما هي من غير إزالتها، وبعد بقاءها ليلة كاملة تستطيعين غسلها في الصباح بما تشاءين، ستلاحظين تركها رائحة جميلة.

يمكنك عمل هذه الخلطة ثلاث مرات في الاسبوع.