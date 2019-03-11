علاج الضغط بالثوم

الكاتب: غفران اليوسف - تم النشر في: 2019/03/11
علاج الضغط بالثوم

محتويات

المكونات

علاج ارتفاع ضغط الدم بالثوم

يعد ارتفاع ضغط الدم من الامراض الخطيرة التي تهدد حياة الانسان، وأغلب حالات ارتفاع ضغط الدم يظهر بعد سن الأربعين، ولا يوجد سبب لحدوثه.

ويبحث العديد من مصابي ارتفاع ضغط الدم عن علاج ذي فعالية عالية ولكن بعيدا عن الأدوية والعلاجات الطبية الأخرى، فتكون الأعشاب هي الحل المفضل لدى الكثير منهم، أو يبحثوا عن أشياء جديدة أخرى تعمل على استقرار ضغط الدم، هنا سيقدم لكم موقع مرتوى وصفة صحية لخفض ضغط الدم.

المكونات

يعتبر الثوم من النباتات العشبية المزروعة في العديد من بلدان العالم، ويتميز بفوائده الكثيرة والذي يحتوي على الفيتامينات والأملاح والمعادن مثل الحديد والبوتاسيوم و مغنيزيوم والزنك والصوديوم وغيرها.

يعمل الثوم على خفض ضغط الدم

تناول حبة ثوم يوميا على معدة فارغة يحدث تأثيرا ايجابيا على ضغط الدم، ويعمل على مقاومة ارتفاعه، وننصح المصابين بارتفاع ضغط الدم بتناول الثوم مدة سبعة أيام، فتناوله على معدة فارغة يعمل كمضاد حيوي، لأن البكتيريا في الصباح تكون مشكوفة ولا يمكن أن تدافع عن نفسها ضد الثوم.

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