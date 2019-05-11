عمل الحلقوم الاحمر

الكاتب: مرتوى - تم النشر في: 2019/05/11 9:01

طريقة تحضير وأعداد الحلقوم الأحمر

الحلقوم من الحلوى اللذيذة والمفضلة لدى اغلبية الأشخاص، والتي غالبا ما يتم تقديمها في الأعياد والمناسبات، والتي تكون بعدة أشكال مختلفة والوان متنوعة، ويعد لونها الوردي والأحمر من اشهر أشكالها وأكثرها استحبابا لدى الناس، وهذه الحلوى متوفرة في الاسواق بصورة عامة ولكن يمكن تحضيرها في المنزل بطرق سهلة ويسيرة يقدمها إليكم موقع مرتوى المواد بسيطة ومتوفرة في كل منزل.

4 كوب سكر

كوب ونص ماء

ليمون عدد: ١

كوب نشا الذرة

رمان عدد: ٢

كريم الترتار

نقوم بتحضير القطر في بادئ الأمر وذلك بوضع ٤ أكواب من السكر في اناء ونضيف اليه كوب ونصف من الماء ونضعه على النار مع اضافة قرص من الليمون وتحريكه جيدا لكي لا يلتصق بالاناء ويبقى على النار لدرجة الغليان، ثم يرفع بعد غليانه ليبرد.

وأثناء ذلك نقوم بعصر كل من حبتي الرمان لينكون لدينا كوبان من العصير.

نسكب عصير الرمان في إناء ونضع عليه كوب من الماء وكوب واحد من النشا وملعقة كبيرة من كريم الترتار ونخلط المواد جميعها خلطا جيدا ليصبح مزيجا متماسكا ويصبح قوامه ثقيلا، بعد ذلك نقوم بوضعه على نار هادئة، ونبدأ بسكب الخليط الاول من القطر بصورة تدريجية وعلى شكل دفعات مع التحريك المستمر ليصبح المزيج مناسب وبانتهاء كمية القطر بالتحريك المستمر حتى يتغير شكله ولونه ويصبح مزيجا متماسكا، اذ كلما زاد حرارة التسخين وهو على النار الهادئة اصبح المزيج اكثف واللون اجمل وأكثر غمقا وباستمرار التحريك يصبح لونه شفافا، ويمكن اضافة بعض المكسرات المرغوبة.

بعد ذلك يقلب الخليط في قوالب حسب الرغبة ويمكن رشها بالجوز المبشور او السكر المطحون او النشا، ويبقى القالب في مكان بارد مدة ليلة كاملة او يوضع في الثلاجة مدة ساعتين او اكثر، بعد ذلك نقطع الحلقوم الى مكعبات او مربعات حسب الرغبة في الشكل ويغطى بالنشا وبذلك يقدم جاهزا وبأشهى طعم.

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