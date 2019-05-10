فوائد الصيام في رمضان

الكاتب: مرتوى - تم النشر في: 2019/05/10 12:27

فوائد شهر رمضان الصحية للانسان

يساعد الصوم عن الطعام، في منع مشكلات صحية عديدة مثل ارتفاع الكولسترول في الدم وأمراض القلب والسمنة، فضلاً عن فوائده في تحسين الصحة العقلية، كما يقول الكثير من الخبراء.

ويشير الخبراء كذلك الى أن لشهر رمضان فوائد اخرى تشمل تحسين النوم وخفض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وخاصة سرطان الثدي.

والصيام احد اهم الطقوس الصحية إذ يساعد على التخلص من السموم خارج الجسم ويعمل كذلك على تقوية جهاز المناعة في جسم الإنسان.

الصوم يساعد على تنظيف وتقوية بطانة الأمعاء.

الصيام يعمل بشكل فعال على إزالة السموم من الجسم.

يحفز على عملية تسمى البلعمة الذاتية ، حيث تقوم الخلايا بالتطهير الذاتي وإزالة الجسيمات التالفة والخطرة.

يقلل من الاكتئاب والقلق، وكذلك خطر الاصابة بالخرف.

يساعد على فقدان الدهون.

يحسن الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي العام.

الصوم يساعد بشكل ممتاز على علاج الالتهابات.

تقول بعض الدراسات إن الصيام عن الطعام يساعد على شفاء بعض الأمراض من الالتهابات والحساسية كالتهاب المفاصل، والصدفية وغيرها.